Появилась первая реакция ПСЖ на Суперлигу

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи публично высказался против Суперлиги. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что выступает за принципы УЕФА, и парижский клуб твердо будет следовать этой позиции.

"Мы продолжим работать с УЕФА. ПСЖ твердо убежден, что футбол - это спорт для всех. Я придерживаюсь этой позиции с самого начала", - цитирует Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо.

PSG president Nasser Al Khelaifi against the #SuperLeague: “We will continue working with UEFA. PSG have the firm belief that football is a sport for everyone. I have been consistent on this point since the very beginning”. #PSG

