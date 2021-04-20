Появилась первая реакция ПСЖ на Суперлигу

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи публично высказался против Суперлиги. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что выступает за принципы УЕФА, и парижский клуб твердо будет следовать этой позиции.

"Мы продолжим работать с УЕФА. ПСЖ твердо убежден, что футбол - это спорт для всех. Я придерживаюсь этой позиции с самого начала", - цитирует Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо.

PSG president Nasser Al Khelaifi against the #SuperLeague: “We will continue working with UEFA. PSG have the firm belief that football is a sport for everyone. I have been consistent on this point since the very beginning”. #PSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021

Отметим, отказ ПСЖ от Суперлиги также связывают с тем фактом, что президент клуба входит в совет директоров УЕФА, а также возглавляет beIN Media Group - катарскую компанию, которая заплатила огромные деньги за право транслировать игры Лиги чемпионов.

"Телеграф" напоминает, что 19 апреля 12 топ-клубов Европы заявили о создании Суперлиги. УЕФА объявил о санкциям к игрокам, которые примут участие в турнире, при этом Суперлига ищет новых участников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Бавария" сказала "Нет" Суперлиге.