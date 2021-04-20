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Появилась первая реакция ПСЖ на Суперлигу

Появилась первая реакция ПСЖ на Суперлигу
19:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter PSG_inside

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи публично высказался против Суперлиги. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

УЕФА разрешит "мятежным" командам сыграть в полуфиналах Лиги чемпионов

Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что выступает за принципы УЕФА, и парижский клуб твердо будет следовать этой позиции.

"Мы продолжим работать с УЕФА. ПСЖ твердо убежден, что футбол - это спорт для всех. Я придерживаюсь этой позиции с самого начала", - цитирует Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо.

Отметим, отказ ПСЖ от Суперлиги также связывают с тем фактом, что президент клуба входит в совет директоров УЕФА, а также возглавляет beIN Media Group - катарскую  компанию, которая заплатила огромные деньги за право транслировать игры Лиги чемпионов.

"Телеграф" напоминает, что 19 апреля 12 топ-клубов Европы заявили о создании Суперлиги. УЕФА объявил о санкциям к игрокам, которые примут участие в турнире, при этом Суперлига ищет новых участников

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Бавария" сказала "Нет" Суперлиге.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК ПСЖ, Нассер Аль-Хелаифи, Футбольная Суперлига.
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