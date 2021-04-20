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Стала известна официальная позиция "Баварии" по Суперлиге

Стала известна официальная позиция "Баварии" по Суперлиге
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф Фото: ФК Бавария

Мюнхенская "Бавария" сказала решительное "Нет" на предложение о присоединении к Суперлиге. Об этом рассказал президент "Баварии" Герберт Хайнер в комментарии для официального сайта клуба.

Украинский клуб отказался от участия в Суперлиге, назвав турнир аферой

По сообщениям СМИ, руководство Суперлиги дало "Баварии" и "Боруссии" Д 30 дней на размышление, однако столько времени не понадобилось. 19 апреля отказались от участия в турнире дортмундцы, а 20 апреля с таким же заявлением выступила и "Бавария".

"Члены клуба и болельщики отвергают идею Суперлиги. "Бавария" стремится к тому, чтобы европейские клубы продолжили участвовать в таком прекрасном и эмоциональном соревновании, как Лига чемпионов. "Бавария" говорит "нет" Суперлиге", - цитирует Хайнер официальный сайт мюнхенцев.

"Телеграф" напоминает, что ночью 19 апреля стало известно о создании европейской Суперлиги. 12 топ-клубов Европы объединились в новый еврокубок для увеличения своей прибыли. УЕФА рассматривает варианты, чтобы наказать "мятежников", однако убирать команды из текущего розыгрыша еврокубков под своей эгидой футбольные чиновники не хотят.

Ранее сообщалось, что 13-м участником Суперлиги может стать "Наполи".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Бавария, Футбол, Футбольная Суперлига.
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