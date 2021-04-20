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Суперлига: сколько заработают топ-клубы за участие в новом еврокубке

Суперлига: сколько заработают топ-клубы за участие в новом еврокубке
11:53 Сегодня Телеграф Фото: Twitter realmadrid

Новый футбольный турнир официально объявлен. Разбираемся, сколько заработают команды-участники Суперлиги за выступление в еврокубке.

УЕФА из-за Суперлиги рассматривает два сценария для текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Не секрет, что большие команды теряют больше всех денег во время пандемии коронавируса и именно деньги главенствуют в Суперлиге, куда большие клубы хотят уйти за большой прибылью. После объявления о создании турнира сами организаторы частично поведали о бюджете лиги на первый сезон.

Сообщается, что после первого сезона клубы-участники распределят между собой 10 млрд евро. Больше половины из этой суммы (около 6 млрд евро) даст главный партнер Суперлиги - JP Morgan. Глобальный банк планирует отбить эти деньги с прав на телетрансляции, сообщает sports.ru.

Уже на старте турнира между клубами распределят больше 3 млрд евро. Каждая команда получит от 89 до 310 млн евро (градация зависит о статуса, основатели получат больше, - прим. ред.) на инфраструктурные расходы, а также борьбу с последствиями коронавирусного кризиса.

В Times рассказали, что 32,5% от общего дохода от телеправ получат 15 клубов-основателей, еще 32,5% распределят на всех участников (20 клубов). 20% раскидают в конце первого сезона (чем выше место, тем больше денег, -прим. ред.), а оставшиеся 15% достанутся клубам, трансляции которых возглавят телерейтинги. В сети появилась неподтвержденная информация, что за телеправа стриминговый гигант DAZN готов заплатить за права на телетрансляции 3,5 млрд евро.

Исходя из этих цифр каждая команда-основатель в зависимости от своего статуса, телерейтинга и выступлений будет зарабатывать от 160 до 230 млн евро за сезон и это без учета выплаты на инфраструктурную помощь.

Отметим, победитель ЛЧ 2019/20 "Бавария" заработала в турнире с учетом различных бонусов до 130 млн евро.

"Телеграф" напоминает, что УЕФА настроена решительно в борьбе с командами Суперлиги.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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