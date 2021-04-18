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Малиновский забил победный гол в ворота "Ювентуса" (видео)

Малиновский забил победный гол в ворота "Ювентуса" (видео)
Обновлено 17:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter atalanta_bc

В воскресенье, 18 апреля, "Аталанта" в центральном матче 31-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала "Ювентус". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол на счету украинца Руслана Малиновского.

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В абсолютно равном поединке все решил один забитый мяч. Полузащитник "Аталанты" Малиновский появился на поле на 72-й минуте, заменив Мехле, а уже через 15 минут украинец забил победный гол. Руслан принял мяч вблизи чужой штрафной и тут же мощно пробил в направлении ворот - мяч рикошетом от защитника "Бьянконери" угодил прямо в цель.

Еще один украинец в "Аталанте" Виктор Коваленко остался в запасе.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Малиновского:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

Эта победа позволила "Аталанте"(64 очка) подняться на третье место в турнирной таблице Серии А, "Ювентус" (62 очка) - четвертый. В следующем туре бергамески сыграют на выезде с "Ромой" (22.04.2021), а "Старая Синьора" примет "Парму" (21.04.2021).

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Ювентус, Серия А, ФК Аталанта, Футбол.
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