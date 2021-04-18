Малиновский забил победный гол в ворота "Ювентуса" (видео)

В воскресенье, 18 апреля, "Аталанта" в центральном матче 31-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала "Ювентус". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол на счету украинца Руслана Малиновского.

В абсолютно равном поединке все решил один забитый мяч. Полузащитник "Аталанты" Малиновский появился на поле на 72-й минуте, заменив Мехле, а уже через 15 минут украинец забил победный гол. Руслан принял мяч вблизи чужой штрафной и тут же мощно пробил в направлении ворот - мяч рикошетом от защитника "Бьянконери" угодил прямо в цель.

Еще один украинец в "Аталанте" Виктор Коваленко остался в запасе.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Малиновского:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

Эта победа позволила "Аталанте"(64 очка) подняться на третье место в турнирной таблице Серии А, "Ювентус" (62 очка) - четвертый. В следующем туре бергамески сыграют на выезде с "Ромой" (22.04.2021), а "Старая Синьора" примет "Парму" (21.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Милан" в 31 туре Серии А добыл победу благодаря курьезному автоголу.