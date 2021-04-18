Автогол спиной помог "Милану" победить "Дженоа" (видео)

В воскресенье, 18 апреля, "Милан" принимал "Дженоа" в рамках матча 31-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Сан Сиро", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами. На 13-й минуте Анте Ребич блестящим ударом с линии штрафной попал в угол ворот гостей, а на 37-й минуте Маттиа Дестро после подачи с углового сравнял счет. А во втором тайме победителя определил неудачный рикошет от нападающего "Дженоа" Джанлуки Скамакки, от спины которого мяч угодил в ворота генуэзцев.

Видео автогола Скамакки:

Этот успех позволил "Милану" (66 очков) закрепиться на второй позиции в Серии А, "Дженоа" (32 очка) - 13-я. В следующем туре "Россонери" примет "Сассуоло" (21.04.2021), а "Грифоны" сыграют дома против "Беневенто" (21.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Милан" пропустил курьезный гол в Серии А от возрастного нападающего.