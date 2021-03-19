"Милан" проиграл битву за четвертьфинал Лиги Европы "Ман Юнайтед" (видео)

В четверг, 18 марта, "Милан" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча, проходившая на стадионе "Сан Сиро", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол во встрече записал на свой счет Поль Погба. На 48-й минуте поединка французский полузащитник расстрелял ворота хозяев с близкого расстояния, установив окончательный счет в игре.

В первом матче, который состоялся в Манчестере, "Красные Дьяволы" и "Россонери" сыграли вничью. Таким образом, в следующий раунд Лиги Европы пробился именно английский клуб. Жеребьевка 1/4 финала ЛЕ состоится в пятницу, 19 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" и "Шахтер" бесславно завершили свои выступления в Лиге Европы. Киевляне вновь проиграли "Вильярреалу", а дончане с боем уступили "Роме". С результатами всех ответных матчей 1/8 финала ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.