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"Милан" проиграл битву за четвертьфинал Лиги Европы "Ман Юнайтед" (видео)

"Милан" проиграл битву за четвертьфинал Лиги Европы "Ман Юнайтед" (видео)
Обновлено 01:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер acmilan

В четверг, 18 марта, "Милан" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча, проходившая на стадионе "Сан Сиро", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол во встрече записал на свой счет Поль Погба. На 48-й минуте поединка французский полузащитник расстрелял ворота хозяев с близкого расстояния, установив окончательный счет в игре.

В первом матче, который состоялся в Манчестере, "Красные Дьяволы" и "Россонери" сыграли вничью. Таким образом, в следующий раунд Лиги Европы пробился именно английский клуб. Жеребьевка 1/4 финала ЛЕ состоится в пятницу, 19 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" и "Шахтер" бесславно завершили свои выступления в Лиге Европы. Киевляне вновь проиграли "Вильярреалу", а дончане с боем уступили "Роме". С результатами всех ответных матчей 1/8 финала ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Лига Европы, ФК Милан, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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