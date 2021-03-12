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Промах века - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Милан" (видео)

Промах века - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Милан" (видео)
Обновлено 00:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер RiyaGyma

В четверг, 11 марта, "Манчестер" Юнайтед" принимал "Милан" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась ничьей со счетом 1:1.

На 50-й минуте ивуарийский вингер МЮ Амад Диалло после заброса партнера головой переправил мяч в ворота гостей. "Россонери" сумели отыграться лишь в компенсированное время. На 92-й минуте встречи Симон Кьер мощным ударом головой после подачи с углового сравнял счет.

Отметим, при счете 0:0 капитан "Красных Дьяволов" Гарри Магуайр умудрился из убойной позиции промахнуться по воротам, чем вызвал множество шуток в сети.

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Милан":

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах всех первых матчей 1/8 финала ЛЕ, в частности, о домашнем поражении "Динамо" от "Вильярреала", и провале "Шахтера" в Риме.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Милан, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ.
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