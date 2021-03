Промах века - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Милан" (видео)

В четверг, 11 марта, "Манчестер" Юнайтед" принимал "Милан" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась ничьей со счетом 1:1.

На 50-й минуте ивуарийский вингер МЮ Амад Диалло после заброса партнера головой переправил мяч в ворота гостей. "Россонери" сумели отыграться лишь в компенсированное время. На 92-й минуте встречи Симон Кьер мощным ударом головой после подачи с углового сравнял счет.

Отметим, при счете 0:0 капитан "Красных Дьяволов" Гарри Магуайр умудрился из убойной позиции промахнуться по воротам, чем вызвал множество шуток в сети.

Still trying to recover from this.

Nonetheless, goodnight bakhithi.#MUNACM#maguire#ManchesterUnitedMilan pic.twitter.com/59RG9Tp0s4

— Raophala_Mauwane (@RaophalaM) March 11, 2021