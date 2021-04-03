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"Милан" пропустил курьезный гол от 38-летнего форварда (видео)
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sampdoria

В субботу, 3 апреля, "Милан" в рамках матча 29-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Сампдорию". Встреча, проходившая на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась ничьей 1:1.

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На 57-й минуте гости неожиданно вышли вперед. После откровенного ляпа защитника "Красно-черных" 38-летний Фабио Квальярелла изящно перебросил вратаря "Милана" Доннарумму. Хозяева сумели отыграться лишь за три минуты до окончания основного времени. Йенс Петтер Хауге блестяще разобрался в ситуации после передачи Кесси, обманув и кипера, и защитников "Сампдории". Добавим, что с 59-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Адриена Силвы (вторая желтая).

Этот результат оставил "Милан" (60 очков) на второй позиции в турнирной таблице Серии А, "Сампдория" (36 очков) - десятая. В следующем туре "Россонери" сыграют на выезде с "Пармой" (10.04.2021), а генуэзцы примут "Наполи" (11.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что в 28-м туре чемпионата Италии украинец Руслан Малиновский сделал ассист, а также оформил гол.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Милан, Серия А, Футбол, ФК Сампдория.
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