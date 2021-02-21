Мощный гол Лукаку - в обзоре матча "Милан" - "Интер" (видео)

В воскресенье, 21 февраля, "Милан" в рамках матча 23-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал "Интер". Встреча, проходившая на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась крупной победой "гостей" со счетом 0:3.

"Нерадзурри" попросту разбили "Россонери" в очном противостоянии. За гостей в первом тайме отличился Лаутаро Мартинес, который в упор ударом головой расстрелял ворота хозяев после навеса Лукаку с правого фланга. В начале второго тайма аргентинец оформил дубль, удачно замкнув прострел Перишича, а в середине тайма Ромелу Лукаку протащил мяч и с линии штрафной мощно пробил в ближний угол - Доннарумма не выручил.

Это поражение отбросило "Милан" (49 очков) на второе место в турнирной таблице Серии А, "Интер" (53 очка) выбился в лидеры первенства. В следующем туре "Россонери" сыграют в гостях с "Ромой" (28.02.2021), а "Нерадзурри" примут "Дженоа" (28.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Милан" в 22-м туре сенсационно проиграл "Специи".