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Мощный гол Лукаку - в обзоре матча "Милан" - "Интер" (видео)

Мощный гол Лукаку - в обзоре матча "Милан" - "Интер" (видео)
17:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер inter

В воскресенье, 21 февраля, "Милан" в рамках матча 23-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал "Интер". Встреча, проходившая на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась крупной победой "гостей" со счетом 0:3.

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"Нерадзурри" попросту разбили "Россонери" в очном противостоянии. За гостей в первом тайме отличился Лаутаро Мартинес, который в упор ударом головой расстрелял ворота хозяев после навеса Лукаку с правого фланга. В начале второго тайма аргентинец оформил дубль, удачно замкнув прострел Перишича, а в середине тайма Ромелу Лукаку протащил мяч и с линии штрафной мощно пробил в ближний угол - Доннарумма не выручил.

Это поражение отбросило "Милан" (49 очков) на второе место в турнирной таблице Серии А, "Интер" (53 очка) выбился в лидеры первенства. В следующем туре "Россонери" сыграют в гостях с "Ромой" (28.02.2021), а "Нерадзурри" примут "Дженоа" (28.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Милан" в 22-м туре сенсационно проиграл "Специи".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Милан, Серия А, Футбол.
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