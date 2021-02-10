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Тренер "Интера" во время матча показал средний палец президенту "Ювентуса" (видео)

Тренер "Интера" во время матча показал средний палец президенту "Ювентуса" (видео)
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм antonioconte

Ответный полуфинальный поединок Кубка Италии-2021 запомнился громким скандалом. А участниками конфликта стали главный тренер "Интера" Антонио Конте и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в перерыве встречи Конте показал средний палец в сторону трибун, на которых находился президент "Юве" Аньелли. А уже в после финального свистка Андреа, предположительно, грубо высказался в адрес Антонио, что зафиксировали камеры: "Заткнись, засранец".

Неподобающее поведение Конте попало на видео:

"Телеграф" напоминает, что в ответном матче 1/2 КИ-2021 была зафиксирована ничья, что позволило "Ювентусу" выйти в финал. В первом поединке "Бьянконери" благодаря дублю Роналду обыграли "Нерадзурри" в Милане. Примечательно, что Конте возглавлял "Ювентус" c 2011 по 2014 год.

Вторую путевку в финал турнира сегодня, 10 февраля, разыграют "Аталанта" Руслана Малиновского/Виктора Коваленко и "Наполи".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 196

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Антонио Конте, Футбол, Кубок Италии, Андреа Аньелли.
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