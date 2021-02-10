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Сейвы Хандановича после ударов Роналду - в обзоре полуфинала Кубка Италии "Ювентус" - "Интер" (видео)
Обновлено 00:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер juventusfc

Во вторник, 9 февраля, "Ювентус" в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 принимал "Интер". Встреча, проходившая в Турине на стадионе "Альянц Стадиум", завершилась со счетом 0:0, несмотря на уйму моментов у лидера туринцев Криштиану Роналду.

"Ювентус" - "Интер": полный матч

Команды за 90 минут игрового времени не сумели поразить ворота друг друга и раскатали ничью в пользу хозяев, ведь первом поединке в Милане "Юве" добыл минимальную победу благодаря двум голам Криштиану Роналду. Таким образом, именно "Старая Синьора" шагает в финал турнира.

Видеообзор матча "Ювентус" - "Интер":

"Телеграф" напоминает, что в финале турнира "Ювентус" сыграет с победителем противостояния "Аталанта" - "Наполи", которые проведут ответный поединок между собой в среду, 10 февраля. У нас на сайте будет доступна прямая видеотрансляция этой встречи. Финальный поединок намечен на 19 мая и состоится в Милане на стадионе "Сан Сиро".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Футбол, Кубок Италии.
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