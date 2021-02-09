"Ювентус" - "Интер": видео онлайн-трансляция ответного полуфинала Кубка Италии (видео)

Во вторник, 9 февраля, "Ювентус" в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 примет "Интер". Встреча пройдет в Турине на "Альянц Стадиум" и начнется в 21:45 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Онлайн видеотрансляция ответного матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 "Ювентус" - "Интер":

"Телеграф" напоминает, что в первом полуфинале "Ювентус" минимально одолел "Интер" на "Джузеппе Меацца" и значительно повысил свои шансы на выход в финал турнира. У нас на сайте доступно полное видео этого поединка.

В другой паре полуфиналистов явного фаворита нет, ведь "Аталанта" и "Наполи" в первой встрече голов не забивали.