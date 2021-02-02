"Интер" - "Ювентус": онлайн видеотрансляция полуфинала Кубка Италии

Во вторник, 2 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Италии-2021, в котором "Интер" примет "Ювентус". Встреча, пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:45 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Видео онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 "Интер" - "Ювентус":

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/2 финала КИ-2021 "Интер" обыграл "Милан" в дерби, а "Ювентус" не заметил СПАЛ. В миланском дерби и вовсе вспыхнул большой скандал после стычки нападающих Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку.

Отметим, в Серии А обе команды борются за чемпионство. В своем последней игре "Нерадзурри" разгромили "Беневенто", а "Старая Синьора" справилась с "Сампдорией".