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"Интер" - "Ювентус": онлайн видеотрансляция полуфинала Кубка Италии

"Интер" - "Ювентус": онлайн видеотрансляция полуфинала Кубка Италии
Обновлено 15:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер sportreporterz

Во вторник, 2 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Италии-2021, в котором "Интер" примет "Ювентус". Встреча, пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:45 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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Видео онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 "Интер" - "Ювентус":

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/2 финала КИ-2021 "Интер" обыграл "Милан" в дерби, а "Ювентус" не заметил СПАЛ. В миланском дерби и вовсе вспыхнул большой скандал после стычки нападающих Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку.

Отметим, в Серии А обе команды борются за чемпионство. В своем последней игре "Нерадзурри" разгромили "Беневенто", а "Старая Синьора" справилась с "Сампдорией".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Футбол, Кубок Италии.
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