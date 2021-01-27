Ибрагимович забил, а затем подвел своих: видеообзор матча "Интер" - "Милан" (видео)

Во вторник, 26 января, "Интер" в рамках матча 1/4 финала Кубка Италии-2021 принимал "Милан". Дерби Милана проходило на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершилось со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев.

"Красно-черные" открыли счет усилиями Златана Ибрагимовича, который бильярдным ударом отправил мяч прямо в угол ворот Хандановича. "Хозяева" отыгрались лишь во втором тайме благодаря пенальти, который исполнил Ромелу Лукаку. А на 97-й минуте Кристиан Эриксен блестяще исполнил штрафной удар, выведя свою команду в полуфинал Кубка Италии. Отметим, на 58-й минуте встречи Златан грубо сыграл против соперника и получил заслуженное удаление.

Видео гола Ибрагимовича:

Видео гола Лукаку:

Видео гола Эриксена:

Удаление Ибрагимовича:

"Телеграф" напоминает, что на пути в четвертьфинал КИ-2021 "Интер" только во втором экстра-тайме переиграл "Фиорентину", а "Милан" в серии послематчевых пенальти обыграл "Торинно". В Серии А команды являются соседями в турнирной таблице: Россонери (43 очка)лидируют в первенства, а Интер идет вторым, отставая от "Дьяволов" на два очка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в своем последнем матче чемпионата Италии "Милан" был полностью разбит "Аталантой", а "Интер" не сумел переиграть "Удинезе" (0:0).