Милан в серии пенальти прошел Торино на пути в четвертьфинал Кубка Италии (видео)

Во вторник, 12 января, Милан в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии принимал Торино. Встреча, проходившая на стадионе "Сан Сиро", завершилась в основное и дополнительное время со счетом 0:0, а в футбольной лотерее более удачливыми оказались хозяева (5:4).

Видео серии пенальти:

В серии 11-метровых ударов у Торино с точки не забил полузащитник Томас Ринкон - с его ударом справился вратарь Россонери Киприан Тэтэрушану. К слову, основной кипер команды Джанлуиджи Доннарумма схлопотал удаление за неспортивное поведение, находясь в запасе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан обыграл Торино в рамках матча чемпионата Италии. Во время этой встречи своей разминкой удивил звездный нападающий Россонери Златан Ибрагимович.