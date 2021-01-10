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Ибрагимович едва не снес голову тренеру (видео)

Ибрагимович едва не снес голову тренеру (видео)
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер ABrytkin

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович удивил своей разминкой в матче Серии А.

Ибрагимович похвастался суперголом (видео)

В матче 17-го тура чемпионата Италии против Торино Златан, который только-только восстановился от мышечного повреждения, остался в запасе и появился на поле на 85-й минуте, заменив автора победного гола Рафаэля Леао. Перед выходом на замену одиозный швед провел разминку, которая наверняка войдет в историю игры. Вместо традиционных упражнений Ибра решил перебрасывать ногу через тренера по физподготовке Милана. 39-летний форвард в очередной раз напомнил всем, что является мастером боевых искусств и имеет черный пояс по тхэквондо.

Видео разминки Ибрагимовича стало вирусным в сети:

"Телеграф" напоминает, что Милан без проблем обыграл Торино со счетом 2:0. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.

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Все по теме:

ФК Милан, ФК Торино, Златан Ибрагимович, Футбол.

Автор:

Телеграф
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