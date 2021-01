Ибрагимович едва не снес голову тренеру (видео)

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович удивил своей разминкой в матче Серии А.

В матче 17-го тура чемпионата Италии против Торино Златан, который только-только восстановился от мышечного повреждения, остался в запасе и появился на поле на 85-й минуте, заменив автора победного гола Рафаэля Леао. Перед выходом на замену одиозный швед провел разминку, которая наверняка войдет в историю игры. Вместо традиционных упражнений Ибра решил перебрасывать ногу через тренера по физподготовке Милана. 39-летний форвард в очередной раз напомнил всем, что является мастером боевых искусств и имеет черный пояс по тхэквондо.

Видео разминки Ибрагимовича стало вирусным в сети:

Incredible warming up

a father has returned to carry his children

Welcome back @Ibra_official #forzaMilan pic.twitter.com/H563fCAfKV

— doddy_setiono81 (@DSetiono81) January 10, 2021