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Милан без проблем переиграл предпоследнюю команду Серии А (видео)

Милан без проблем переиграл предпоследнюю команду Серии А (видео)
Обновлено 01:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер acmilan

В субботу, 9 января, Милан в рамках матча 17-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал Торино. Встреча, проходившая на стадионе "Сан Сиро", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

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В середине первого тайма Рафаэль Леао воспользовался шикарной передачей Диаса, реализовав выход один на один, а еще через 11 минут Франк Кесси забил пенальти.

Эта победа сохранила Милан (40 очков) на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, Торино (12 очков) - предпоследний. В следующем туре Россонери отправятся в гости к Кальяри (18.01.2021), а Быки примут Специю (16.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта в стартовом матче 17-го тура разгромила Беневенто, а Руслан Малиновский оформил ассист.

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Все по теме:

ФК Милан, ФК Торино, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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