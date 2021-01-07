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Милан забил феноменальный гол, но проиграл: видеообзор матча с Ювентусом

Милан забил феноменальный гол, но проиграл: видеообзор матча с Ювентусом
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter juventusfc

В среду, 6 января, Милан в рамках центрального матча 16-го тура Серии А 2020/21 принимал туринский Ювентус. Встреча, проходившая на стадионе "Сан Сиро", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

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Юве уже на 18-й минуте вышел вперед благодаря точному выстрелу Федерико Кьезы из пределов штрафной. Хозяева не смутились и под занавес первого тайма отыгрались - шикарный гол в касание записал на свой счет Давид Калабриа. Во втором тайме Россонери дрогнули, пропустив дважды: все тот же Кьеза бильярдным ударом с линии штрафной удивил Доннарумму, а американец Вестон Маккенни поразил уже фактически пустые ворота после передачи партнера.

После поражения Милан (37 очков) остался на первом месте в турнирной таблице итальянского первенства, Ювентус (30 очков) - четвертый. В следующем туре Россонери примут Торино (09.01.2021), а Старая Синьора сыграет домашний поединок с Сассуоло (10.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 15-м туре Милан переиграл новичка Серии А, а Ювентус в новом году стартовал с победы.

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Все по теме:

ФК Милан, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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