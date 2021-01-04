Ювентус стартовал в новом году с разгрома, а Роналду с дубля (видео)

В воскресенье, 3 января, Ювентус в рамках матча 15-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал Удинезе. Встреча, проходившая в Турине на "Альянц Стадиум", завершилась погромом гостей со счетом 4:1.

Чемпионы Италии без проблем переиграли Удинезе, забив гостям четыре гола. Дублем отличился Криштиану Роналду, и по голу записали на свой счет Федерико Кьеза и Пауло Дибала. Фриульцы сумели ответить лишь забитым мячом Марвина Зелегара на последней минуте основного времени.

Эта победа вывела Ювентус (27 очков) на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, Удинезе (15 очков) - 13-й. В следующем туре туринцы отправятся в гости к Милану (06.01.2021), а фриульцы проведут выездную встречу с Болоньей (06.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 14-м туре Юве сенсационно был разбит Фиорентиной.