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Ювентус стартовал в новом году с разгрома, а Роналду с дубля (видео)

Ювентус стартовал в новом году с разгрома, а Роналду с дубля (видео)
01:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер /juventusfc

В воскресенье, 3 января, Ювентус в рамках матча 15-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал Удинезе. Встреча, проходившая в Турине на "Альянц Стадиум", завершилась погромом гостей со счетом 4:1.

Невеста Роналду засветила пышный бюст (фото)

Чемпионы Италии без проблем переиграли Удинезе, забив гостям четыре гола. Дублем отличился Криштиану Роналду, и по голу записали на свой счет Федерико Кьеза и Пауло Дибала. Фриульцы сумели ответить лишь забитым мячом Марвина Зелегара на последней минуте основного времени.

Эта победа вывела Ювентус (27 очков) на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, Удинезе (15 очков) - 13-й. В следующем туре туринцы отправятся в гости к Милану (06.01.2021), а фриульцы проведут выездную встречу с Болоньей (06.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 14-м туре Юве сенсационно был разбит Фиорентиной.

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Все по теме:

ФК Удинезе, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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