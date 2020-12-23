Ювентус разгромлен дома Фиорентиной (видео)

Во вторник, 22 декабря, Ювентус в рамках матча 14-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал Фиорентину. Встреча, проходившая в Турине на "Альянц Стадиум", завершилась сенсационной разгромной победой гостей со счетом 0:3.

Уже на третьей минуте Фиалки вышли вперед усилиями Душана Влаховича. А ближе к середине тайма вингер хозяев Хуан Куадрадо схлопотал удаление, после чего Роналду и Ко посыпались и пропустили дважды. Во втором тайме Алекс Сандро отметился автоголом, а под занавес матча отличился Мартин Касерес.

Видео гола Влаховича:

Видео автогола Сандро:

Видео гола Касереса:

Эта победа позволила Фиорентине (14 очков) подняться на 15-е место в турнирной таблице Серии А, Юве (24 очка) - четвертый. В следующем туре Фиалки примут Болонью (03.01.2021), а Старая Синьора сыграет дома с Удинезе (03.01.2021)

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре Юве уничтожил Парму, а Роналду забил дважды с игры.