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У Ювентуса забрали три очка в чемпионате Италии

Ювентус разгромлен дома Фиорентиной (видео)

Ювентус разгромлен дома Фиорентиной (видео)
00:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер acffiorentina

Во вторник, 22 декабря, Ювентус в рамках матча 14-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал Фиорентину. Встреча, проходившая в Турине на "Альянц Стадиум", завершилась сенсационной разгромной победой гостей со счетом 0:3.

У Ювентуса забрали три очка в чемпионате Италии

Уже на третьей минуте Фиалки вышли вперед усилиями Душана Влаховича. А ближе к середине тайма вингер хозяев Хуан Куадрадо схлопотал удаление, после чего Роналду и Ко посыпались и пропустили дважды. Во втором тайме Алекс Сандро отметился автоголом, а под занавес матча отличился Мартин Касерес.

Видео гола Влаховича:

Видео автогола Сандро:

Видео гола Касереса:

Эта победа позволила Фиорентине (14 очков) подняться на 15-е место в турнирной таблице Серии А, Юве (24 очка) - четвертый. В следующем туре Фиалки примут Болонью (03.01.2021), а Старая Синьора сыграет дома с Удинезе (03.01.2021)

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре Юве уничтожил Парму, а Роналду забил дважды с игры.

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Все по теме:

ФК Ювентус, Серия А, ФК Фиорентина, Футбол.

Автор:

Телеграф
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