У Ювентуса забрали три очка в чемпионате Италии

Матч третьего тура чемпионата Италии по футболу 2020/21 Ювентус - Наполи все-таки состоится. Об этом сообщает football-italia.net.

Ранее Серия А признал неаполитанцев виновными в срыве игры и засчитала команде Дженнаро Гаттузо техническое поражение, а также сняла одно очко с них. Две апелляции Наполи не увенчались успехом и они довели дело до Национального олимпийского комитета Италии, который и удовлетворил их прошение. В итоге у Ювентуса забрали техническую победу (3 очка) и туринская команда теперь будет обязана сыграть матч третьего тура. К слову, это решение отбросило Юве на 4-е место в турнирной таблице Серии А, Наполи поднялся на третье место.

При этом сроки проведения перенесенной игры пока не уточняются.

Напомним, игра Ювентус - Наполи не состоялась из-за того, что неаполитанская команда не сумела выехать в Турин по решению здравоохранительных органов в связи с двумя случаями заражения на коронавирус. Однако по протоколу Серии А такое число заболевших допускается и команда должна была явиться на встречу. В итоге футбольные власти присудили Наполи техническое поражение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду отметился дублем с игры в своем последнем матче за Ювентус.