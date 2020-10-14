Наполи жестко наказали за неявку на матч с Ювентусом

В Серии А вынесли вердикт в деле о неявке Наполи на матч чемпионата Италии против Ювентуса.

Дисциплинарный комитет Серии А принял решение наказать неаполетанскую команду техническим поражением за неявку на матч третьего тура итальянского первенства. Кроме того, Наполи был лишен одного очка из-за не соблюдения регламента. Об этом сообщает официальный сайт Серии А.

Напомним, в начале октября, органы здравоохранения Неаполя запретили местной команде покидать регион в связи с рисками распространения коронавируса. Из-за случая обнаружения болезни у двух игроков боссы Наполи отправили команду на самоизоляцию и попросили о переносе игры с Юве. Футбольные функционеры при этом настаивали, что оснований для переноса поединка нет. Серия А и Юве руководствовались протоколом, принятым всеми клубами лиги, согласно которому один или два случая заражения COVID-19 не являются достаточным основанием для неявки на матч.

В итоге игра, запланированная на 4-е октября не состоялась, а теперь неаполетанцам засчитали поражение со счетом 3:0 и отобрали одно очко за не соблюдение протокола.

Телеграф напоминает, что лидер Ювентуса Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Кроме того, COVID-19 был обнаружен у хавбека туринцев Вестона Маккенни. В итоге вся команда ушла на изоляцию. Отметим, уже 20 октября Ювентусу предстоит сыграть с Динамо в первом туре Лиги чемпионов 2020/21.