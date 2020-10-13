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Роналду заразился коронавирусом перед игрой Лиги наций

Роналду заразился коронавирусом перед игрой Лиги наций
Обновлено 18:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит ближайшие матчи.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду подхватил COVID-19. Об этом сообщает Федерация футбола Португалии на своем официальном сайте.

По информации источника, Селесао проходили плановое тестирование на коронавирус, которое и показало положительный результат у КриРо. Все остальные тесты игроков и персонала португальцев показали отрицательные результаты. Сообщается, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" ушел на самоизоляцию, а болезнь у него протекает бессимптомно. 

Телеграф напоминает, что сборной Португалии придется играть без своего лидера с командой Швеции. Матч 4-го тура Лиги наций пройдет 14 октября в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе", начало в 21:45 по киевскому времени. Кроме того, стоит вопрос об участии Роналду в матче с Динамо (Киев) в Лиге чемпионов, который пройдет 20 октября.

Ранее Телеграф сообщал, что Португалия с Роналду в составе дала бой действующим чемпионам мира на его же поле.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
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