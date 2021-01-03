Невеста Роналду засветила пышный бюст (фото)

Гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес, которая является матерью его четвертого ребенка, дочери Аланы-Мартины, восхитила Instagram новым снимком. Модель засветила в сети глубокое декольте. На фото Джорджина ужинает в ресторане со своим женихом и близкими. Для трапезы звездная парочка предпочла традиционные блюда японской кухни - сашими, суши и роллы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

За три часа снимок набрал почти полтора миллиона лайков и множество комментариев. Подписчикам понравилось фото красотки и они не прошли мимо ее новой публикации, оставив свои отзывы: "Круто отдыхаете", "Вкусное фото", "Вау, горячая", "Милая", "Красотка", "Как же ты прекрасна".

Ранее Джорджина засветила стройные ножки в ОАЭ.