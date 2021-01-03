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Невеста Роналду засветила пышный бюст (фото)

Невеста Роналду засветила пышный бюст (фото)
Обновлено 18:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм georginagio

Гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес, которая является матерью его четвертого ребенка, дочери Аланы-Мартины, восхитила Instagram новым снимком. Модель засветила в сети глубокое декольте. На фото Джорджина ужинает в ресторане со своим женихом и близкими. Для трапезы звездная парочка предпочла традиционные блюда японской кухни - сашими, суши и роллы.

Роналду вместе с матерью поздравил всех с Новым годом (фото)

 
 
 
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Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

За три часа снимок набрал почти полтора миллиона лайков и множество комментариев. Подписчикам понравилось фото красотки и они не прошли мимо ее новой публикации, оставив свои отзывы: "Круто отдыхаете", "Вкусное фото", "Вау, горячая", "Милая", "Красотка", "Как же ты прекрасна".

Ранее Джорджина засветила стройные ножки в ОАЭ

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Джорджина Родригес.

Автор:

Телеграф
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