Роналду вместе с матерью поздравил всех с Новым годом (фото)

Португальский футболист Ювентуса Криштиану Роналду, ставший лучшим бомбардиром Европы, поздравил всех с Новым годом. Сделал он это в компании своей мамы Марии Долореш душ Сантуш Авейру.

"Поздравляю маму, желаю всем на свете счастья и крепкого здоровья", - написал Криштиану у себя на страничке в Instagram, прикрепив совместное фото с мамой. На снимке любящий сын одной рукой обнимает матерь, а второй держит в руке бокал шампанского.

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Ранее невеста Роналду Джорджина Родригес показала свои стройные ножки.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче в 2020 году клуб Роналду потерпел разгромное поражение от Фиорентины.