Скачать
Четверг, 31.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Похудевший Балотелли забил в дебютном матче в новой команде (видео)
Похудевший Балотелли забил в дебютном матче в новой команде (видео)
От газона в "девятку": Шахтер выбрал лучший гол в 2020 году (видео)
От газона в "девятку": Шахтер выбрал лучший гол в 2020 году (видео)
Сразу три зарубежных клуба интересуются футболистом сборной Украины
Сразу три зарубежных клуба интересуются футболистом сборной Украины
Боксер нокаутировал соперника комбинацией из двух апперкотов (видео)
Боксер нокаутировал соперника комбинацией из двух апперкотов (видео)

Роналду вместе с матерью поздравил всех с Новым годом (фото)

Роналду вместе с матерью поздравил всех с Новым годом (фото)
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм cristiano

Португальский футболист Ювентуса Криштиану Роналду, ставший лучшим бомбардиром Европы, поздравил всех с Новым годом. Сделал он это в компании своей мамы Марии Долореш душ Сантуш Авейру.

Роналду трогательно высказался о соперничестве с Месси

"Поздравляю маму, желаю всем на свете счастья и крепкого здоровья", - написал Криштиану у себя на страничке в Instagram, прикрепив совместное фото с мамой. На снимке любящий сын одной рукой обнимает матерь, а второй держит в руке бокал шампанского.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее невеста Роналду Джорджина Родригес показала свои стройные ножки.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче в 2020 году клуб Роналду потерпел разгромное поражение от Фиорентины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стала известна зарплата израильского новичка в Динамо
02 Ломаченко переключился с Лопеса, назвав желаемого соперника (видео)
03 Суарес принес Атлетико победу над Хетафе (видео)
04 Новогодняя вечеринка в пижамах: капитан Шахтера показал, как проводит время с детьми (фото)
05 Реал оступился в Примере: видеообзор матча с Эльче
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь