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Малиновский помог Аталанте разгромить новичка Серии А (видео)

Малиновский помог Аталанте разгромить новичка Серии А (видео)
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм malinovskyi_18

В субботу, 9 января, Беневенто в рамках стартового матча 17-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Аталанту. Встреча, проходившая на муниципальном стадионе "Ciro Vigorito", завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

Аталанта Малиновского разгромила Сассуоло в Серии А (видео)

За гостей голами отметились Йосип Иличич, Рафаэл Толой, Дуван Сапата и Луис Мурьель. За хозяев гол престижа на счету Марко Сау. Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский появился на поле при счете 1:1, заменив на 64-й минуте Пессину, и практически сразу же бергамески забили два гола. Украинец также отдал голевую передачу в моменте со взятием ворот Мурьеля.

Видео гола Иличича:

Видео гола Сау:

Видео гола Толоя:

Видео гола Сапаты:

Видео гола Мурьеля:

Этот успех вывел Аталанту (31 очко) на 4-е место в турнирной таблице Серии А, Беневенто (21 очко) - десятый. в следующем туре Богиня примет Дженоа (17.01.2021), а Ведьмы сыграют в гостях с Кротоне (17.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что за Малиновским активно следит лидер Серии А.

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, ФК Беневенто.

Автор:

Телеграф
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