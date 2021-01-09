Итальянский гранд заинтересовался футболистом сборной Украины

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский может пополнить ряды Интера. Об этом сообщает interlive.

Миланский клуб после вылета из еврокубков бросит все силы на Серию А. Нерадзурри планируют усиление и уже присмотрели в стане бергамесков скандального Алехандро Гомеса, который из-за конфликта с тренером покинет команду. А теперь поступила информация об интересе Интера к украинскому хавбеку Руслану Малиновскому. К слову, миланский коллектив в ближайшее время продаст датчанина Кристиана Эриксена и на вырученные средства будет усиливаться.

В текущем сезоне Малиновский отыграл за Аталанту в 15-и матчах во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

"Телеграф" напоминает, что Малиновский не доволен своим положением в Аталанте в связи с утратой места в основе. 27-летний полузащитник жаждет больше времени проводить на поле, ведь не за горами Евро-2020. Игроком активно интересуются сразу еще три команды.