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Итальянский гранд заинтересовался футболистом сборной Украины

Итальянский гранд заинтересовался футболистом сборной Украины
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм malinovskyi_18

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский может пополнить ряды Интера. Об этом сообщает interlive.

Аталанта Малиновкого разгромила аутсайдера Серии А (видео)

Миланский клуб после вылета из еврокубков бросит все силы на Серию А. Нерадзурри планируют усиление и уже присмотрели в стане бергамесков скандального Алехандро Гомеса, который из-за конфликта с тренером покинет команду. А теперь поступила информация об интересе Интера к украинскому хавбеку Руслану Малиновскому. К слову, миланский коллектив в ближайшее время продаст датчанина Кристиана Эриксена и на вырученные средства будет усиливаться.

В текущем сезоне Малиновский отыграл за Аталанту в 15-и матчах во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

"Телеграф" напоминает, что Малиновский не доволен своим положением в Аталанте в связи с утратой места в основе. 27-летний полузащитник жаждет больше времени проводить на поле, ведь не за горами Евро-2020. Игроком активно интересуются сразу еще три команды.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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