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Аталанта Малиновкого разгромила аутсайдера Серии А (видео)

Аталанта Малиновкого разгромила аутсайдера Серии А (видео)
Обновлено 08:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter atalanta_bc

В среду, 6 января, Аталанта в рамках матча 16-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала Парму. Встреча, проходившая на стадионе Атлети Адзурри д'Италия, завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

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По голу на свой счет записали Луис Мурьель, Дуван Сапата и Робин Госенс. Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на замену на 58-й минуте поединка вместо Иличича и поучаствовал в голевой атаке в эпизоде со взятием ворот Госенсом.

Этот успех вывел Аталанту (28 очков) на 7-е место в турнирной таблице итальянского первенства. Парма с 12 баллами в активе - 18-я. В следующем туре бергамески (09.01.2021) отправятся в гости к Беневенто, а Крестоносцы примут Лацио (10.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта уничтожила Сассуоло в предыдущем туре Серии А.

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Все по теме:

ФК Парма, Серия А, ФК Аталанта, Футбол.

Автор:

Телеграф
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