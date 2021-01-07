Аталанта Малиновкого разгромила аутсайдера Серии А (видео)

В среду, 6 января, Аталанта в рамках матча 16-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала Парму. Встреча, проходившая на стадионе Атлети Адзурри д'Италия, завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

По голу на свой счет записали Луис Мурьель, Дуван Сапата и Робин Госенс. Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на замену на 58-й минуте поединка вместо Иличича и поучаствовал в голевой атаке в эпизоде со взятием ворот Госенсом.

Этот успех вывел Аталанту (28 очков) на 7-е место в турнирной таблице итальянского первенства. Парма с 12 баллами в активе - 18-я. В следующем туре бергамески (09.01.2021) отправятся в гости к Беневенто, а Крестоносцы примут Лацио (10.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта уничтожила Сассуоло в предыдущем туре Серии А.