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Сразу три зарубежных клуба интересуются футболистом сборной Украины

Сразу три зарубежных клуба интересуются футболистом сборной Украины
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм malinovskyi_18

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский заинтересовал топовые бельгийские клубы. Об этом сообщает voetbal24.

Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)

По информации источника, за футболистом национальной команды Украины наблюдают сразу три бельгийских команды, в том числе и чемпион Бельгии Брюгге. Кроме того, в  услугах хавбека заинтересованы Антверпен и бывшая команда украинца Генк. Однако приобрести футболиста или даже взять его в аренду будет проблематично из-за финансовой стороны вопроса. Украинец блистательно завершил сезон 2019/20 в Серии А, и его цена значительно увеличилась. Transfermarkt оценивает хавбека в €21 млн.

При этом отмечается, что сам Малиновский хочет получать больше игрового времени, чтобы гарантировано попасть на Евро-2020. 

В текущем сезоне Руслан выходил на поле в футболке Аталанты 13 раз, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Аталанту переходит еще один полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко.

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Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, ФК Генк, ФК Брюгге, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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