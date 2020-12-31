Сразу три зарубежных клуба интересуются футболистом сборной Украины

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский заинтересовал топовые бельгийские клубы. Об этом сообщает voetbal24.

По информации источника, за футболистом национальной команды Украины наблюдают сразу три бельгийских команды, в том числе и чемпион Бельгии Брюгге. Кроме того, в услугах хавбека заинтересованы Антверпен и бывшая команда украинца Генк. Однако приобрести футболиста или даже взять его в аренду будет проблематично из-за финансовой стороны вопроса. Украинец блистательно завершил сезон 2019/20 в Серии А, и его цена значительно увеличилась. Transfermarkt оценивает хавбека в €21 млн.

При этом отмечается, что сам Малиновский хочет получать больше игрового времени, чтобы гарантировано попасть на Евро-2020.

В текущем сезоне Руслан выходил на поле в футболке Аталанты 13 раз, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Аталанту переходит еще один полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко.