Экс-тренер Шахтера оконфузился в Италии, теперь ему грозит увольнение (видео)

Римская рома с позором вылетела из розыгрыша Кубка Италии-2021, проиграв скромной Специи со счетом 2:4 в дополнительное время. Однако даже в случае успеха Волки покинули бы турнир, ведь главный тренер столичной команды португалец Пауло Фонсека, который тренировал Шахтер до Луиша Каштру, использовал больше замен, чем разрешено регламентом.

На 95-й минуте поединка португалец выпустил на поле двух свежих футболистов, доведя общее число замен до шести, хотя по регламенту разрешено только пять. Таким образом, специалист просчитался, и теперь его команде грозит техническое поражение со счетом 0:3. В ближайшее время инцидент рассмотрит дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии.

Забавно, но о возможном риске прям перед заменой тренера предупредил игрок Ромы Лоренцо Пеллегрини, однако злополучная замена все-таки состоялась.

Полный матч Рома - Специя:

Примечательно, что Фонсека уже во второй раз в сезоне чудит с заменами. В поединке с Вероной наставник выпустил не заявленного игрока на поле, что привело к техническому поражению.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Рома была разбита Лацио в римском дерби.