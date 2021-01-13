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Интер добил Фиорентину за минуту до серии пенальти (видео)

Интер добил Фиорентину за минуту до серии пенальти (видео)
Обновлено 18:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер inter

В среду, 13 января, Фиорентина в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии 2020/21 принимала миланский Интер. Встреча, проходившая на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции, в основное время завершилась ничьей 1:1, а в экстра-таймах преуспели гости, забившие победный гол на 119-й минуте. Итоговый счет - 1:2 в пользу Нерадзурри.

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В основное время команды обменялись голами. В первом тайме полузащитник Интера Артуро Видаль реализовал пенальти, а во второй половине счет сравнял Кристиан Куаме, поразивший ворота Хандановича красивейшим ударом из-за пределов штрафной. За минуту до конца второго экстра-тайма бельгийский форвард Нерадзурри Ромелу Лукаку головой забил победный гол после навеса Бареллы с правого фланга.

Видео гола Видаля:

Видео гола Куаме:

 

Видео гола Лукаку:

Полное видео матча:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан лишь в серии пенальти одолел Торино на пути в четвертьфинал Кубка Италии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 226

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Фиорентина, Футбол, Кубок Италии.
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