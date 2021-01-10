От перекладины в штангу и в ворота: супергол Хакими - в обзоре матча Рома - Интер (видео)

В воскресенье, 10 января, Рома в рамках центрального матча 17-го тура Серии А сезона 2020/21 принимала Интер. Встреча, проходившая в Риме на "Олимпийском" стадионе, завершилась со счетом 2:2.

Римляне здорово провели первый тайм, который увенчался блестящим голом Лоренцо Пеллегрини после бильярдного дальнего удара. Миланский коллектив включился по перерыву и уже в дебюте второй 45-минутки отквитался усилиями Милана Шкриньяра. Спустя 7 минут Ашраф Хакими невероятным ударом с линии штрафной поразил верхний угол ворот Лопеса, при чем круглый перед попаданием в ворота задел и перекладину, и штангу. Волки не смутились и перехватили инициативу, что вылилось в забитый мяч Джанлуки Манчини.

Видео гола Пеллегрини:

Видео гола Шкриньяра:

Видео гола Хакими:

Видео гола Манчини:

Этот результат оставил Рому (34 очка) на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, Интер (37 очков) - второй. В следующем туре Нерадзурри примут Ювентус (17.01.2021), а Волки отправятся в гости к Лацио (15.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер Серии А Милан без проблем одолел предпоследнюю команду лиги.