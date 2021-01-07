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Интер упустил возможность возглавить Серию А: видеообзор матча с Сампдорией

Интер упустил возможность возглавить Серию А: видеообзор матча с Сампдорией
10:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter inter

В среду, 6 января, Сампдория в рамках матча 16-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала Интер. Встреча, проходившая на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

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Нерадзурри довольно резво начали поединок, однако не реализовали несколько убойных моментов, в частности Алексис Санчес не сумел забить пенальти. А вот хозяева своими шансами распорядись на славу. Сначала Антонио Кандрева реализовал 11-метровый удар, а чуть позже Кейта Бальде в касание переправил мяч в ворота после прострела с правого фланга от партнера. Гости сумели забить лишь гол престижа - на 65-й минуте Стефан де Врей головой вколотил мяч в ворота Аудеро.

Этот успех вывел Сампдорию (20 очков) на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, Интер (36 очков) - второй. В следующем туре генуэзцы отправятся в гости к Специи (11.01.2021), а миланцы сыграют выездной поединок с Ромой (10.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Интер в сложном поединке разгромил Кротоне.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, ФК Сампдория.

Автор:

Телеграф
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