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Аталанта Малиновского в гостях разгромила Милан (видео)

Аталанта Малиновского в гостях разгромила Милан (видео)
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер acmilan

В субботу, 23 января, Милан в рамках центрального матча 19-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал Аталанту. Встреча, проходившая на стадионе "Сан Сиро", завершилась весьма неожиданной победой гостей со счетом 0:3.

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Аталанта по всем статьям разобрала Милан в гостях. За Богиню уже в середине первого тайма отличился Кристиан Ромеро, который после навеса Госенса невероятным образом сложился и пробил головой мимо Доннаруммы. В дебюте второй 45-минутки бергамески удвоили преимущество усилиями Йосипа Иличича, реализовавшего пенальти. А финальную точку в игре поставил Дуван Сапата, хитро переигравший Доннарумму при выходе один на один. Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский появился на поле на 90-й минуте, заменив Пессину и голевыми действиями не отличался.

Видео гола Ромеро:

Видео гола Иличича:

Видео гола Сапаты:

Милан (43 очка), несмотря на поражение, сохранил за собой первое место в турнирной таблице Серии А, Аталанта (36 очков) поднялась на четвертое место. В следующем туре Россонери отправятся в гости к Болонье (30.01.2021), а бергамески сыграют дома с Лацио (31.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта не сумела переиграть Удинезе, а Милан обыграл Кальяри благодаря дублю Ибрагимовича.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 436

Все по теме:

ФК Милан, Серия А, ФК Аталанта, Футбол.
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