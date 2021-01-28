Скачать
Четверг, 28.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Сборная Украины узнала соперников в отборе на молодежное Евро-2023
Сборная Украины узнала соперников в отборе на молодежное Евро-2023
Усик получит рекордный гонорар в карьере, если даст добро на бой Джошуа - Фьюри
Усик получит рекордный гонорар в карьере, если даст добро на бой Джошуа - Фьюри
Боец ММА с "вертухи" нокаутировал соперника (видео)
Боец ММА с "вертухи" нокаутировал соперника (видео)
Бывший босс мирового биатлона получал от России взятки проститутками
Бывший босс мирового биатлона получал от России взятки проститутками

Роналду нарушил правила и пропустил игру ради любимой (фото)

Роналду нарушил правила и пропустил игру ради любимой (фото)
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм cristiano

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду устроил себе небольшой отпуск, чтобы отпраздновать день рождения своей невесты Джорджины Родригес. Криро при этом, похоже, нарушил антиковидные правила в Италии. Об этом сообщает repubblica.

Невеста Роналду засветила пышный бюст (фото)

В сети появились кадры, на которых звездный футболист запечатлен на снегоходе вместе со своей любимой, которая 27-го января отпраздновала 27-летие. Сообщается, что пара покинула Пьемонт и отправилась отдыхать на горнолыжный курорт в другом регионе страны неподалеку от Курмайора. Влюбленные остановились в официально закрытом отеле и провели там два дня. После публикации кадров Криштиану и Джорджина, скорее всего, получат штраф за пересечение границы региона "оранжевой" зоны без уважительной причины.

Роналду и Родригес выдали кадры на снегоходе:

"Телеграф" напоминает, что 27 января "Ювентус" разгромил СПАЛ в домашнем поединке 1/4 финала Кубка Италии-2021. Роналду не был заявлен на эту игру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 170

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Кубок Италии, Джорджина Родригес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)
02 "Аталанта" добыла волевую победу над "Лацио" в Кубке Италии, Малиновский забил гол (видео)
03 Малиновский забил гол в четвертьфинале Кубка Италии (видео)
04 Гол Хамеса удивил даже Анчелотти (видео)
05 Рекордсмен Месси вернулся после бана и вывел "Барселону" в четвертьфинал Кубка Испании (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь