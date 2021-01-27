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Пушка Фработты и издевательский гол Кьезы: "Ювентус" пробился в полуфинал Кубка Италии (видео)

Пушка Фработты и издевательский гол Кьезы: "Ювентус" пробился в полуфинал Кубка Италии (видео)
Обновлено 23:44 Ср, 27 Январь 2021 Телеграф Фото: Твиттер juventusfc

В среду, 27 января, "Ювентус" в рамках матча 1/4 финала Кубка Италии-2021 принимал СПАЛ, представляющий Серию B Встреча, проходившая на "Альянц Стадиум" в Турине, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

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"Старая Синьора" вышла вперед уже на 16-й минуте усилиями Альваро Мораты, который реализовал пенальти. В середине тайма Джанлука Фработта пушечным выстрелом с линии штрафной удвоил преимущество хозяев. На 78-й минуте Деян Кулусевски воспользовался ошибкой обороны СПАЛа и сделал счет крупным. В компенсированное время подопечные Андреа Пирло забили еще - Федерико Кьеза издевательски занес мяч в ворота Бериши.

Видео гола Мораты с пенальти:

Видео гола Фработты:

Видео гола Кулусевски:

Видео гола Кьезы: 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в полуфинал Кубка Италии-2021 пробился "Интер", переигравший во вторник "Милан", и "Аталанта", добывшая в среду волевую победу над "Лацио".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 127

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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, ФК СПАЛ.
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