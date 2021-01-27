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Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)

Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)
Обновлено 18:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер goal

В матче 1/4 финала Кубка Италии-2021 "Интер" - "Милан", что состоялся 26 января, на поле серьезно повздорили центральные нападающие команд.

На последней минуте первого тайма при счете 0:1 в пользу "Милана" шведский форвард "Россонери" Златан Ибрагимович вступил в словесную перепалку с бельгийским нападающим "Интера" Ромелу Лукаку. В итоге только вмешательство партнеров остудило пыл огромного бельгийца и конфликт был "заморожен".

Перепалка футболистов на пустом "Джузеппе Меацца" попала в прямой эфир:

Рефери предупредил обеих игроков желтыми карточками за неспортивное поведение. К слову, Златан во втором тайме получил еще один "горчичник" и оставил Милан в меньшинстве. В итоге Красно-черные проиграли Интеру со счетом 2:1, а первый гол Нерадзурри забил именно Ромелу.

Издание Sportmediasetутверждает, что конфликт начался после того, как швед выкрикнул в адрес бельгийца фразу: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел". Лукаку ответил Златану: "Хочешь поговорить о моей маме, сукин сын?". Сообщается, что таким образом швед хотел задеть бельгийца. По слухам, выбирая между МЮ и Челси в свое время Ромелу не воспользовался советом матери, которая, побывав в Африке, советовала сыну перейти в стан Синих. По словам владельца "Эвертона" Фарада Мошири, это было "как-то связано с вуду". 

К слову, Ибрагимович уже отверг любые обвинения в расизме: "В мире Златана нет место расизму. Мы все одной расы - мы все равны. Но есть футболисты получше, а есть похуже", - написал швед в twitter.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан крупно проиграл Аталанте в Серии А.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Милан, Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку, Футбол, Кубок Италии.
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