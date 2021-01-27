Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)

В матче 1/4 финала Кубка Италии-2021 "Интер" - "Милан", что состоялся 26 января, на поле серьезно повздорили центральные нападающие команд.

На последней минуте первого тайма при счете 0:1 в пользу "Милана" шведский форвард "Россонери" Златан Ибрагимович вступил в словесную перепалку с бельгийским нападающим "Интера" Ромелу Лукаку. В итоге только вмешательство партнеров остудило пыл огромного бельгийца и конфликт был "заморожен".

Перепалка футболистов на пустом "Джузеппе Меацца" попала в прямой эфир:

The war of words with Lukaku that led to Zlatan Ibrahimović’s first yellow card in the first half: “Go do your voodoo s***, you little donkey!” (@semo33xx) pic.twitter.com/RbBMTuzFhj — Get Italian Football News (@_GIFN) January 26, 2021

Lukaku and Ibrahimovic are choosing to cuss other out in English so you know it's real... pic.twitter.com/XwNTWUgHOE — Carl Anka (@Ankaman616) January 26, 2021

Рефери предупредил обеих игроков желтыми карточками за неспортивное поведение. К слову, Златан во втором тайме получил еще один "горчичник" и оставил Милан в меньшинстве. В итоге Красно-черные проиграли Интеру со счетом 2:1, а первый гол Нерадзурри забил именно Ромелу.

Издание Sportmediasetутверждает, что конфликт начался после того, как швед выкрикнул в адрес бельгийца фразу: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел". Лукаку ответил Златану: "Хочешь поговорить о моей маме, сукин сын?". Сообщается, что таким образом швед хотел задеть бельгийца. По слухам, выбирая между МЮ и Челси в свое время Ромелу не воспользовался советом матери, которая, побывав в Африке, советовала сыну перейти в стан Синих. По словам владельца "Эвертона" Фарада Мошири, это было "как-то связано с вуду".

К слову, Ибрагимович уже отверг любые обвинения в расизме: "В мире Златана нет место расизму. Мы все одной расы - мы все равны. Но есть футболисты получше, а есть похуже", - написал швед в twitter.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан крупно проиграл Аталанте в Серии А.