Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)

В матче 1/4 финала Кубка Италии-2021 "Интер" - "Милан", что состоялся 26 января, на поле серьезно повздорили центральные нападающие команд.

На последней минуте первого тайма при счете 0:1 в пользу "Милана" шведский форвард "Россонери" Златан Ибрагимович вступил в словесную перепалку с бельгийским нападающим "Интера" Ромелу Лукаку. В итоге только вмешательство партнеров остудило пыл огромного бельгийца и конфликт был "заморожен".

Перепалка футболистов на пустом "Джузеппе Меацца" попала в прямой эфир:

The war of words with Lukaku that led to Zlatan Ibrahimović’s first yellow card in the first half:

“Go do your voodoo s***, you little donkey!” (@semo33xx) pic.twitter.com/RbBMTuzFhj

— Get Italian Football News (@_GIFN) January 26, 2021