"Ювентус" - СПАЛ: видео онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Италии

В среду, 27 января, "Ювентус" в рамках матча 1/4 финала Кубка Италии-2021 принимает СПАЛ, который выступает в Серии B (второй по силе футбольный дивизион, - прим. ред.). Встреча состоится на "Альянц Стадиум" в Турине и начнется в 21:45 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна видео онлайн-трансляция поединка.

Прямая видеотрансляция матча 1/4 финала Кубка Италии-2021 "Ювентус" - СПАЛ:

"Телеграф" напоминает, что "Ювентус" в 1/8 финала КИ-2021 минимально одолел "Дженоа", а СПАЛ выбил из турнира Сассуоло (0:2). В Серии А "Старая Синьора" (4-е место, 36 очков) идет в лидирующей группе. В своей последней игре "Юве" без проблем разобрался с "Болоньей". СПАЛ, в свою очередь, занимает 5-ю позицию в турнирной таблице Серии B, отставая от лидирующего "Эмполи" на 5 очков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Интер" выбил "Милан" на пути в полуфинал Кубка Италии.