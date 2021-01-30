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"Ювентус" со "штрафником" Роналду обыграл "Сампдорию" (видео)

"Ювентус" со "штрафником" Роналду обыграл "Сампдорию" (видео)
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер juventusfc

В субботу, 30 января, "Сампдория" в рамках матча 20-го тура Серии А сезона 2020/21 принимала "Ювентус". Встреча, проходившая в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис", завершилась со счетом 0:2 в пользу чемпионов Италии.

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Первый гол во встрече записал на свой счет хавбек "Юве" Федерико Кьеза, который на 20-й минуте замкнул прострел Альваро Мораты с правого фланга. А в компенсированное ко второму тайму время разящая контр-атака гостей завершилась взятием ворот в исполнении Аарона Рэмзи.

Видео гола Кьезы:

Видео гола Рэмзи:

Эта поражение отбросило "Сампдорию" (26 очков) на 10-е место в турнирной таблице итальянского первенства, "Ювентус" (39 очков) - третий. В следующем туре "Дория" отправится в гости к "Беневенто" (07.02.2021), а "Зебры" сыграют дома против "Ромы" (06.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Юве" пробился в полуфинал Кубка Италии-2021, разгромив дома СПАЛ. В своем последнем поединке в Серии А "Старая Синьора" справилась с "Болоньей".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, ФК Сампдория.
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