Ювентус справился с Болоньей в Серии А (видео)

В воскресенье, 24 января, Ювентус в рамках матча 19-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Болонью. Встреча, проходившая в Турине на стадионе "Альянц Стадиум", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Победу туринцам принесли точные выстрелы Артура Мело, забившего издали с помощью рикошета и Уэстона Маккени, который головой переправил мяч в ворота после навеса с углового.

Видео гола Мело:

Видео гола Маккени:

Этот успех вывел Юве (36 очков) на четвертое место в турнирной таблице Серии А, Болонья (20 очков) - 13-я. В следующем туре Старая Синьора отправится в гости к Сампдории (30.10.2021), а Красно-синие сыграют дома с Миланом (30.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ювентус выиграл Суперкубок Италии-2020.