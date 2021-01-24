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Ювентус справился с Болоньей в Серии А (видео)

Ювентус справился с Болоньей в Серии А (видео)
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер juventusfc

В воскресенье, 24 января, Ювентус в рамках матча 19-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Болонью. Встреча, проходившая в Турине на стадионе "Альянц Стадиум", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

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Победу туринцам принесли точные выстрелы Артура Мело, забившего издали с помощью рикошета и Уэстона Маккени, который головой переправил мяч в ворота после навеса с углового.

Видео гола Мело:

Видео гола Маккени:

Этот успех вывел Юве (36 очков) на четвертое место в турнирной таблице Серии А, Болонья (20 очков) - 13-я. В следующем туре Старая Синьора отправится в гости к Сампдории (30.10.2021), а Красно-синие сыграют дома с Миланом (30.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ювентус выиграл Суперкубок Италии-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, ФК Болонья.
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