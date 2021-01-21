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Роналду принес Ювентусу первый трофей в 2021 году (видео)

Роналду принес Ювентусу первый трофей в 2021 году (видео)
Обновлено 00:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер juventusfc

Ювентус, который на днях без шансов уступил Интеру в Серии А, исправил ошибки в обороне и переиграл Наполи в матче за Суперкубок Италии-2020. Встреча, проходившая на стадионе "Мапей - Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии, завершилась убедительной победой туринцев со счетом 2:0.

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Победный гол в игре записал на свой счет португалец Криштиану Роналду, который на 64-й минуте поединка оказался в нужном месте в нужное время и без проблем расстрелял ворота Оспины из убойной позиции. А похоронил неаполитанцев Альваро Мората, забивший в пустые ворота в компенсированное время.

Видео гола Роналду:

Видео гола Мораты:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ювентус со скрипом прошел в следующий раунд Кубка Италии-2021.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 114

Все по теме:

Суперкубок Италии, ФК Ювентус, ФК Наполи, Футбол.
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