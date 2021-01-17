Интер разбил Ювентус в Серии А (видео)

В воскресенье, 17 января, Интер в рамках центрального матча 18-го тура Серии А принимал Ювентус. Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

Интер здорово начал поединок и уже на 12-й минуте чилийский полузащитник Нерадзурри Артуро Видаль головой замкнул навес Николо Бареллы с правого фланга. А на 52-й минуте итальянец забил сам, реализовав выход один на один после шикарной передачи со свой половины поля от Бастони.

Видео гола Видаля:

Видео гола Бареллы:

Эта победа позволила Интеру (40 очков) догнать в турнирной таблице Серии А лидирующий Милан, а Ювентус (33 очка) остался на пятой позиции. В следующем туре Нерадзурри сыграют в гостях с Удинезе (23.01.2021), а Ювентус примет Болонью (24.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что и Интер, и Ювентус пробились в следующий раунд Кубка Италии. Миланцы дожали Фиорентину, а туринцы в тяжелом поединке обыграли Дженоа.