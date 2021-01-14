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Ювентус заставил понервничать фанатов: видеообзор кубковой игры с Дженоа

Ювентус заставил понервничать фанатов: видеообзор кубковой игры с Дженоа
Обновлено 01:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер juventusfc

В среду, 13 января, Ювентус в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии сезона 2020/21 принимал Дженоа. Встреча, проходившая на "Альянц Стадиум" в Турине, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 3:2, при чем решающий гол Старая Синьора забила лишь в экстра-тайме.

Аутсайдер Серии А оказался крепким орешком для Ювентуса в кубковой встрече, хотя к 23-й минуте туринцы вели в счете 2:0 после точных ударов Деяна Кулусевски и Альваро Мораты. Гости, у которых на уме явно сохранение прописки в элите итальянского футболу, неожиданно отыгрались усилиями Леннарта Чиборры и Филиппо Мелегони. Однако решающую точку в матче поставил именно Юве - на 104-минуте поединка хавбек хозяев Хамза Рафья поразил ворота генуэзцев.

Видео гола Кулусевски:

Видео гола Мораты:

Видео гола Чиборры:

Видео гола Мелегони:

Видео гола Рафья:

Полное видео матча:

"Телеграф" напоминает, что в 1/4 финала Кубка Италии ранее пробились Интер, переигравший Фиорентину в дополнительных таймах и Милан, победивший Торино в серии 11-метровых ударов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ювентус, ФК Дженоа, Футбол, Кубок Италии.
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