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Наполи в пух и прах разнес Фиорентину (видео)

Наполи в пух и прах разнес Фиорентину (видео)
Обновлено 22:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер sscnapoli

В воскресенье, 17 января, Наполи в рамках 18-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Фиорентину. Встреча, проходившая на стадионе "Диего Армандо Марадона", завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

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В довольно конкурентном поединке у неаполитанцев залетало практически все. За Наполи дублем выстрелил Лоренцо Инсинье, а по голу записали на свой счет Диего Демме, Ирвинг Лосано, Петр Зелиньский и Маттео Политано.

Эта победа вывела Наполи (34 очка) на 3-е место в турнирной таблице Серии А, Фиорентина (18 очков) - 14-я. В следующем туре Кампанийцы отправятся в гости к Вероне (24.01.2021), а Фиалки примут Кротоне (23.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан с большими проблемами прошел в следующий раунд Кубка Италии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Наполи, Серия А, ФК Фиорентина, Футбол.
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