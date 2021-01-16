Лацио растоптал Рому в дерби (видео)

В пятницу, 15 января, Лацио в рамках центрального матча 18-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Рому. Встреча, проходившая в Риме на "Олимпийском" стадионе, завершилась разгромной победой номинальных хозяев со счетом 3:0.

Уже в дебюте поединка Чиро Иммобиле, воспользовавшись ошибкой защитника Волков, открыл счет в матче. Еще через несколько минут Лацио удвоил преимущество усилиями Луиса Альберто Ромеро - вновь правый фланг обороны Ромы дал сбой. А во втором тайме Луис Альберто шикарным дальним ударом поразил ворота "гостей", оформив дубль.

Этот успех вывел Лацио (31 очко) на седьмое место в турнирной таблице итальянского первенства, Рома (34 очка) - третья. В следующем туре Орлы примут Сассуоло (24.01.2021), а Волки проведут домашний поединок со Специей (23.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ювентус пробился в четвертьфинал Кубка Италии.