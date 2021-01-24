Скачать
Воскресенье, 24.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Небитый российский боксер сломал ногу, улетев в жесткий нокдаун (видео)
Небитый российский боксер сломал ногу, улетев в жесткий нокдаун (видео)
Футболист сборной Украины забил гол спустя две минуты после выхода на замену (видео)
Футболист сборной Украины забил гол спустя две минуты после выхода на замену (видео)
Трехкратный чемпион Bellator дебютировал в UFC зрелищным нокаутом (видео)
Трехкратный чемпион Bellator дебютировал в UFC зрелищным нокаутом (видео)
Били в упор: Шахтер похвастался суперсейвами вратарей в матче с Лудогорцем (видео)
Били в упор: Шахтер похвастался суперсейвами вратарей в матче с Лудогорцем (видео)

Горячая подруга звезды футбола призналась в бисексуальности (фото)

Горячая подруга звезды футбола призналась в бисексуальности (фото)
13:10 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм orianasabatini

Девушка аргентинского нападающего Ювентуса Пауло Дибалы Ориана Сабатини откровенно пообщалась с подписчиками в Instagram, где рассказала о своей бисексуальности.

"Бисексуальная ли я? Если хотите повесить какой-то ярлык, то да, это так. Нет ничего прекраснее в жизни, чем чувствовать себя свободнее. Не знаю, лесбиянка я и люблю женщин или бисексуал, но точно не буду иметь никаких предубеждений по этому поводу", - приводит слова Сабатини thesun.

Ориана кроме общения со своей аудиторией частенько радует подписчиков горячими снимками:

Ориана Сабатини, девушка нападающего туринского Ювентуса Пауло Дибалы

Ориана Сабатини, девушка нападающего туринского Ювентуса Пауло Дибалы

Ориана Сабатини, девушка нападающего туринского Ювентуса Пауло Дибалы

Ориана Сабатини, девушка нападающего туринского Ювентуса Пауло Дибалы

В сезоне 2020/21 Дибала сыграл в 16 матчах за Ювентус во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ювентус выиграл свой первый трофей в 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,253

Все по теме:

ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Пауло Дибала, Ориана Сабатини.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Небитый российский боксер сломал ногу, улетев в жесткий нокдаун (видео)
02 Макгрегор впервые в карьере улетел в нокаут (видео)
03 Макгрегор - Порье: видео боя
04 Аталанта Малиновского в гостях разгромила Милан (видео)
05 Ман Сити избежал позора в кубковой игре с Челтенхэмом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь