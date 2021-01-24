Горячая подруга звезды футбола призналась в бисексуальности (фото)

Девушка аргентинского нападающего Ювентуса Пауло Дибалы Ориана Сабатини откровенно пообщалась с подписчиками в Instagram, где рассказала о своей бисексуальности.

"Бисексуальная ли я? Если хотите повесить какой-то ярлык, то да, это так. Нет ничего прекраснее в жизни, чем чувствовать себя свободнее. Не знаю, лесбиянка я и люблю женщин или бисексуал, но точно не буду иметь никаких предубеждений по этому поводу", - приводит слова Сабатини thesun.

Ориана кроме общения со своей аудиторией частенько радует подписчиков горячими снимками:

В сезоне 2020/21 Дибала сыграл в 16 матчах за Ювентус во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ювентус выиграл свой первый трофей в 2021 году.