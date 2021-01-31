Лукаку после стычки с Ибрагимовичем оформил дубль за "Интер" (видео)

В субботу, 30 января, "Интер" в рамках матча 20-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал "Беневенто". Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

"Нерадзурри" попросту уничтожили гостей, не давая им даже нормально выходить из обороны. Итогом агрессивного прессинга от команды Антонио Конте стали четыре безответных мяча в исполнении Лаутаро Мартинеса, Ромелу Лукаку (дубль) и Риккардо Импроты (автогол).

"Телеграф" напоминает, что на днях "Интер" выбил "Милан" из розыгрыша Кубка Италии. В этом поединке серьезно повздорили Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Интер" переиграл "Ювентус" в Серии А.