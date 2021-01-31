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Лукаку после стычки с Ибрагимовичем оформил дубль за "Интер" (видео)

Лукаку после стычки с Ибрагимовичем оформил дубль за "Интер" (видео)
Обновлено 10:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер inter

В субботу, 30 января, "Интер" в рамках матча 20-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал "Беневенто". Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Герой матча Интер - Ювентус стал отцом на следующий день после победы

"Нерадзурри" попросту уничтожили гостей, не давая им даже нормально выходить из обороны. Итогом агрессивного прессинга от команды Антонио Конте стали четыре безответных мяча в исполнении Лаутаро Мартинеса, Ромелу Лукаку (дубль) и Риккардо Импроты (автогол).

"Телеграф" напоминает, что на днях "Интер" выбил "Милан" из розыгрыша Кубка Италии. В этом поединке серьезно повздорили Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Интер" переиграл "Ювентус" в Серии А.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, ФК Беневенто.
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