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Герой матча Интер - Ювентус стал отцом на следующий день после победы

Герой матча Интер - Ювентус стал отцом на следующий день после победы
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм fede_schievenin

Полузащитник Интера и сборной Италии Никола Барелла в третий раз стал отцом. Об этом сообщила супруга футболиста Федерика Скивенин на своей страничке в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Federica Schievenin (@fede_schievenin)

Буквально на днях Интер сошелся с Ювентусом в битве лидеров Серии А. Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась убедительной победой Нерадзурри со счетом 2:0. Голевой передачей и забитым голом в этой игре отметился Баррера, который, похоже, получил дополнительный заряд мотивации из-за приближающейся радости.

У 23-летнего хавбека родилась дочь, которую назвали Матильдой. Пара также воспитывает еще двух дочерей - Ребекку (3 года) и Лавинию (1 год).

В текущем сезоне, Барелла сыграл в 25-и матчах во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 8 результативных передач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полузащитник Динамо впервые стал отцом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Николо Барелла, Никола Барелла.
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