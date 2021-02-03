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"Интер" - "Ювентус": полное видео матча
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Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" в гостевом полуфинале Кубка Италии (видео)

Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" в гостевом полуфинале Кубка Италии (видео)
00:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер juventusfc

Во вторник, 2 февраля, "Интер" в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 принимал "Ювентус". Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 1:2 в пользу туринцев.

"Интер" - "Ювентус": полный матч (видео)

Хозяева довольно быстро вырвались вперед. На 9-й минуте Лаутаро Мартинес опередил защитника и удачно замкнул прострел Бареллы справа. Спустя 15 минут защитник "Нерадзурри" Эшли Янг завалил соперника в своей штрафной, и арбитр, посмотрев повтор, назначил пенальти. "Приговор" уверенно реализовал Криштиану Роналду. Через 9 минут португалец оформил дубль, воспользовавшись вопиющей ошибкой защитника, который в простой ситуации попросту подарил гол КриРо.

Ответный поединок 1/2 финала Кубка Италии-2021 состоится ровно через неделю в Турине. Напомним, во второй полуфинальной паре встречаются "Аталанта" и "Наполи", которые сыграют свою первую встречу в среду, 3 февраля. У нас на сайте будут доступны прямые видеотрансляции этих матчей. 

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал кубка Италии "Интер" минимально одолел "Милан", а "Ювентус" разгромил СПАЛ. Отметим, в миланском дерби вспыхнул большой скандал после словесной перепалки Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 204

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Футбол, Кубок Италии.
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