Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" в гостевом полуфинале Кубка Италии (видео)

Во вторник, 2 февраля, "Интер" в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 принимал "Ювентус". Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 1:2 в пользу туринцев.

Хозяева довольно быстро вырвались вперед. На 9-й минуте Лаутаро Мартинес опередил защитника и удачно замкнул прострел Бареллы справа. Спустя 15 минут защитник "Нерадзурри" Эшли Янг завалил соперника в своей штрафной, и арбитр, посмотрев повтор, назначил пенальти. "Приговор" уверенно реализовал Криштиану Роналду. Через 9 минут португалец оформил дубль, воспользовавшись вопиющей ошибкой защитника, который в простой ситуации попросту подарил гол КриРо.

Ответный поединок 1/2 финала Кубка Италии-2021 состоится ровно через неделю в Турине. Напомним, во второй полуфинальной паре встречаются "Аталанта" и "Наполи", которые сыграют свою первую встречу в среду, 3 февраля. У нас на сайте будут доступны прямые видеотрансляции этих матчей.

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал кубка Италии "Интер" минимально одолел "Милан", а "Ювентус" разгромил СПАЛ. Отметим, в миланском дерби вспыхнул большой скандал после словесной перепалки Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку.