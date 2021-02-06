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"Постаревший" Роналду забил блестящий гол "Роме" (видео)

"Постаревший" Роналду забил блестящий гол "Роме" (видео)
Обновлено 20:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер juventusfc

В субботу, 6 февраля, "Ювентус" в рамках центрального матча 21-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал "Рому". Встреча, проходившая в Турине на "Альянц Стадиум", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победный гол для своей команды оформил португальский нападающий Криштиану Роналду, который 5 февраля отметил 36-летие.

Роналду нарушил правила и пропустил игру ради любимой (фото)

Первый гол в игре КриРо забил на 13-й минуте. Португалец, приняв мяч вблизи чужой штрафной, бильярдным ударом с левой ноги отправил круглого прямо в угол ворот Лопеса. В середине второго тайма вышедший на замену Деян Кулусевски выкатывал мяч для Роналду уже на пустые ворота, однако защитник "Ромы" Ибаньес "опередил" Криштиану и переправил "снаряд" в свои ворота.

Видео гола Роналду:

Видео автогола Ибаньеса:

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь в ближайшее время.

Этот успех позволил "Юве" (42 очка) подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, "Рома" (40 очков) - четвертая. В следующем туре "Бьянконери" сыграют в гостях с "Наполи" (13.02.2021), а "Волки" примут "Удинезе" (14.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что на днях "Ювентус" благодаря Роналду обыграл "Интер" в первом полуфинальном поединке Кубка Италии-2021, а неделю назад "Старая Синьора" разобралась с "Сампдорией" в чемпионате.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Рома, ФК Ювентус, Серия А.
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